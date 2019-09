MILANO – Derby di Milano come clou del campionato, e debutto di Dazn1: la quarta giornata di serie A prevede il varo – da domani alle 12 – della programmazione del nuovo canale con una selezione dei principali contenuti di Dazn, che sarà visibile anche al numero 209 della piattaforma Sky. Il clou del turno di campionato e’ l’attesissimo derby della Madonnina, dalle 20.45 su Dazn.

Il pre e il post partita, in diretta da San Siro, vedrà protagonisti Diletta Leotta e i due grandi ex Dejan Stankovic e Mauro Tassotti. Quindi il derby di Milano verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Dazn ma c’è un modo per vederlo anche in televisione.

Le tv moderne permettono ai proprietari di connettersi ad internet. In questo modo, è possibile scaricare l’app di Dazn su questi televisori. Di conseguenza, basta aprire l’app di Dazn sui televisori compatibile per vedere il derby tra Inter e Milan sullo schermo della tv di casa.

Domenica, poi doppio appuntamento: alle 12.30 il lunch match Sassuolo-Spal, alle 15 Lecce-Napoli.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del quarto turno di Serie B. Il fine settimana internazionale, con Liga, Lique1, Eredivisie e J1 League giapponese, offre tra le altre Atletico Madrid-Celta Vigo (sabato, 18.30) e Lione-PSG (domenica, 21.00).

Calcio in televisione, Miccichè ringrazia la guardia di finanza: “La pirateria è un danno per tutti”.

”E’ una grande soddisfazione.

Ringrazio la guardia di finanza e l’Interpol per il lavoro che stanno facendo. Chi opera illegalmente è come se rubasse a casa di altri o in un negozio. E questo va a danno del mondo del calcio: la Serie A sostiene tutte le altre leghe, dalla B alle leghe giovanili”.

Così il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, intervenuto a margine della presentazione delle figurine Adrenalyn di Panini, sull’operazione ”eclissi” che ieri ha oscurato una iptv pirata (fonte Ansa).