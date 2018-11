MILANO – Episodio da moviola al 38′ di Milan-Juventus. Sul risultato di 0-1 per i bianconeri, l’arbitro Mazzoleni ha assegnato un rigore al Milan per un tocco di mano di Benatia su azione di Higuain dopo aver consultato il VAR. Rigore netto ma non è arrivata la doppia ammonizione, e quindi l’espulsione, di Benatia. Dopo Higuain si è presentato dagli undici metri, togliendo il pallone a Kessie, ha calciato dove gli indicava Szczesny e ha sbagliato.

Questo episodio ha scatenato non poche polemiche sui social. I tifosi del Milan si sono scagliati contro Higuain, non tanto per l’errore quanto per aver tolto il pallone a Kessie, e contro l’arbitro, che non ha espulso Benatia mostrandogli il secondo cartellino giallo che poteva starci regolamento alla mano. Ecco alcuni tweet sull’argomento.

Bastava dire immediatamente “è rigore e giallo x Benatia” invece controllo lungo,mazzoleni richiamato e lui che va controvoglia,torna,da il rigore ma il secondo giallo no perché sarebbe troppo,è la juve cazzo. Questa è il nostro campionato. — grifo76 (@grifo1976) 11 novembre 2018

Hai dimenticato L ammonizione di Benatia — Fernando Scoppa (@FernandoScoppa) 11 novembre 2018

Andava ammonito Benatia, no ?

In questo tweet forse c’è la risposta alle vostre domande ?https://t.co/xJTd4yEpK5 — ForzaNapoli (@19_Napulitan_26) 11 novembre 2018

#FiorentinaNapoli arbitro Mazzoleni, fallo di Koulibaly, ammonizione, va al Var, assegna il rigore e trasforma l’ammonizione in espulsione.#MilanJuve arbitro Mazzoleni, va al Var assegna il rigore e non ammonisce Benatia già ammonito.

Trova la differenza? — vincenzo gentile (@giolud) 11 novembre 2018

Rigore sacrosanto non per Mazzoleni che nn fischia subito mimando un braccio attaccato al corpo che nn esiste mai,poi troppo vergognoso viene richiamato al Var a quel punto deve darlo,ma il cioccolatino lo serve uguale mancato secondo giallo a Benatia. — Valerio (@Valerio42664985) 11 novembre 2018

La vera notizia non è il rigore (sacrosanto) assegnato a #Higuain ma l’espulsione netta non data a #Benatia. Niente, anche col #Var non cambierà mai#MilanJuve — Lorenzo Vendemiale (@lVendemiale) 11 novembre 2018

45′ il primo tempo si è chiuso con la Juventus in vantaggio a Milano grazie al gol di Mandzukic. Higuain ha fallito il rigore del pareggio.

38′ Rigore per il Milan. L’arbitro Mazzoleni lo ha assegnato dopo aver chiesto l’aiuto del var. Era netto il tocco di mano di Benatia sulla giocata di Higuain. Dagli undici metri è andato lo stesso Higuain dopo aver tolto il pallone a Kessié ma il centravanti argentino si è fatto respingere la conclusione da Szczesny.

Ma no non è rigore c’è bisogno del Var 😂😂😂 #MilanJuve pic.twitter.com/Sd1XkmNZJk — 11Allan (@BS78_1) 11 novembre 2018

8′ Gol della Juventus. Bianconeri in vantaggio con Mario Mandzukic. L’attaccante croato ha segnato di testa su cross di Alex Sandro.

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Castillejo. All. Gattuso

Juventus (4-3-1-23): Szczesny; Cancelo, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

