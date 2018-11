MILANO – Milan-Juventus sta regalando spettacolo in campo e lo ha regalato sugli spalti a ridosso del fischio d’inizio della partita. La curva dei tifosi del Milan ha esposto una coreografia enorme e da brividi “Non ti ho lasciato mai”. La coreografia è stata condivisa da molti utenti sui social ed è diventata virale in poco tempo. Ecco i tweet più popolari sull’argomento.

Ecco la coreografia della curva per la sfida #MilanJuve. pic.twitter.com/ACSOwnv6hN — Ac Milan Style (@AcMilanStyle) 11 novembre 2018

Paratici su Gonzalo Higuain, grande ex dell’incontro

“Higuain è un giocatore a cui vogliamo bene, è un attaccante che spaventa non solo noi ma tutte le squadre che giocano contro di lui. Lo affronteremo da Juve, anche per lui non sarà facile”. Lo ha detto il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, intervenuto a Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Milan.

“Ha segnato tanto ovunque ha giocato, se sarà bravo più di noi gli faremo i complimenti ma per lui non sarà facile, siamo abituati a giocare contro grandi squadre e grandi calciatori – ha proseguito il ds bianconero -. Bonucci fuori? Allegri non deve dirmi nulla, ha piena autonomia. Leonardo ha giocato nove partite di fila e il mister ha scelto di lasciarlo fuori.

Non siamo preoccupati, chi giocherà al suo posto è di grande valore. Tonali? Lo stanno seguendo un po’ tutti, non credo sia necessario di vederlo in nazionale. È l’ennesima dimostrazione che il calcio italiano non è messo così male come molti dicono”, ha concluso Paratici.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.