Serie A, Milan-Juventus alle 21.45 (le formazioni ufficiali).

Pioli continua a puntare sui calciatori che gli stanno regalando una grande seconda parte di stagione. In attacco spazio a Paqueta dietro a Rebic e Zlatan Ibrahimovic.

Milan: (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà , Rebic; Ibrahimovic.

Grandi sorprese nell’undici titolare della Juventus. Fuori il miglior calciatore da quando il campionato è ripreso dopo lo stop per il coronavirus. Infatti Dybala parte dalla panchina ed al suo posto gioca Higuain, grande ex dell’incontro.

Dopo il record assoluto di presenze in Serie A, Buffon torna a scaldare la panchina. Al suo posto torna il polacco Szczesny. Anche in difesa una sorpresa non da poco, c’è Rugani al fianco di Bonucci.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.