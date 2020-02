MILANO- Polemiche a non finire per l’episodio da moviola che ha di fatto deciso la sfida tra il Milan e la Juventus, valida come semifinale di andata di Coppa Italia. Al 90′, sul risultato di uno a zero per il Milan con gol di Rebic, l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore alla Juventus per un fallo di mano di Calabria su una rovesciata di Cristiano Ronaldo.

Milan-Juventus, arbitro ha assegnato il rigore a Cristiano Ronaldo dopo aver consultato il var.

I calciatori bianconeri hanno subito chiesto a gran voce il rigore, mentre quelli rossoneri hanno cercato di convincere l’arbitro appellandosi all’involontarietà del gesto di Calabria. Gli assistenti non hanno fornito all’arbitro una spiegazione chiara così il direttore di gara è voluto andare a rivedere l’episodio al monitor del var posto a bordo campo.

Dopo una breve consultazione, l’arbitro ha deciso di assegnare il calcio di rigore alla Juventus. Dagli undici metri, non ha sbagliato Cristiano Ronaldo fissando il risultato sul definitivo uno a uno, risultato favorevole alla Juventus in vista della gara di ritorno che verrà disputata il 4 marzo all’Allianz Stadium.

Il Milan si presenterà a Torino senza Zlatan Ibrahimovic, Samu Castillejo e Theo Hernandez. Ibrahimovic e Castillejo sono stati ammoniti ed erano diffidati, mentre Hernandez è stato espulso per doppia ammonizione.