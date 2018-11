Milan-Juventus streaming e diretta tv, dove e quando vederla

MILANO – Milan-Juventus si gioca domenica 11 novembre alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo. E’ la partita di cartello della dodicesima giornata perché si affrontano la Juventus, che è la capolista del campionato a più sei su Napoli e Inter, e il Milan, attualmente quarto e tornato grande dopo alcune stagioni in cui è rimasto lontano dalla zona Champions League. Riflettori su Gonzalo Higuain, l’ex attaccante della Juventus, attualmente al Milan, dovrebbe esserci. L’infortunio di Udine sembra superato.

CALENDARIO SERIE A 2018 2019 DODICESIMA GIORNATA | GIORNATA 12

L’anticipo di venerdì 9 novembre 2018

Frosinone-Fiorentina ore 20.30 – SKY

Gli anticipi di sabato 10 novembre 2018

Torino-Parma ore 15 – SKY

Spal-Cagliari ore 18.00 – SKY

Genoa-Napoli ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 11 novembre 2018

Atalanta-Inter ore 12.30 – DAZN

Chievo-Bologna ore 15.00 – SKY

Empoli-Udinese ore 15.00 – DAZN

Roma-Sampdoria ore 15.00 – SKY

Sassuolo-Lazio ore 18.00 – SKY

Milan-Juventus ore 20.30 – SKY

Le ultime notizie sulla partita dai social

Verso Milan Juventus Tutte Le News dalla #Continassa

pic.twitter.com/W6UNLnCua7 — Superfly Videomaker (@Superfl21255946) 8 novembre 2018

There is optimism that Milan will have Higuain available for the match against Juventus on Sunday. [Sky] pic.twitter.com/NbzmYI0dfW — TheMilanBible (@TheMilanBible) 8 novembre 2018

Arbitro Milan Juventus: designato il fischietto di San Siro https://t.co/BKczDOqV3q — Adriana ADP Irrera (@AdriJuve64) 8 novembre 2018