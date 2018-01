MILANO – Milan-Lazio 0-0 – Partita valida come semifinale di andata di Coppa Italia.

Le pagelle della partita

Milan-Lazio 0-0 (0-0) nell’andata della semifinale di coppa Italia. Milan (4-3-3): G.Donnarumma 7, Abate 6.5, Bonucci 6.5, Romagnoli 6.5, Borini 6, Kessie 5.5, Biglia 5, Locatelli 5 (12’st Calhanoglu 5), Suso 5, Kalinic 5.5 (38’st André Silva sv), Bonaventura 6 (26′ st Cutrone 6) (90 A.Donnarumma, 75 Guarnone, 17 Zapata, 22 Musacchio, 2 Calabria, 31 Antonelli, 47 Bellanova, 18 Montolivo, 4 Mauri). All.: Gattuso 6.5.

Lazio (3-5-2): Strakosha 7, Caceres 6, Luiz Felipe 6.5, Radu 6, Basta 6, Parolo 6 (31’st Nani 6), Leiva 5.5, Milinkovic-Savic 6.5, Lukaku 6.5, Felipe Anderson 6 (18’st Luis Alberto 6.5), Immobile 6 (38’st Lulic sv) (23 Guerrieri, 25 Vargic, 4 Patric, 13 Wallace, 15 Bastos, 77 Marusic, 96 Murgia, 66 Jordao, 20 Caicedo). All.: S.Inzaghi 6.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata 6. Angoli: 8 a 4 per la Lazio. Recupero: 0′ e 4′. Ammoniti: Borini e Radu per gioco falloso. Var: 0. Spettatori: 17.724 per un incasso di 443.196,70 euro.

Gli highlights da Twitter:

Calhanoglu acaba de fallar esto. TERRIBLE. pic.twitter.com/zoyzchlwjY — Diario Piez (@DiarioPiezHN) 31 gennaio 2018

33′ Cross di #Lukaku e colpo di testa di #Leiva che non inquadra lo specchio #MilanLazio 0-0 pic.twitter.com/Qj9DSw3TYN — RaiSport (@RaiSport) 31 gennaio 2018

A San Siro prima di #MilanLazio un minuto di raccoglimento in ricordo dell’ex ct azzurro #Vicini pic.twitter.com/3j3c6ru7X5 — RaiSport (@RaiSport) 31 gennaio 2018

La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal