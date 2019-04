MILANO – Anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A, Milan-Lazio 0-0.

Lazio vicina al gol al 3′. Correa ha seminato il panico nella difesa del Milan e ha servito un assist d’oro per Ciro Immobile. L’attaccante napoletano ha calciato a botta sicura ma Pepe Reina ha deviato la palla in calcio d’angolo con una grandissima parata. Al 5′, il Milan ha sfiorato il gol con Calhanoglu.

La sua punizione è stata deviata in calcio d’angolo e non ha trovato lo specchio della porta difesa da Strakosha di poco. Al 10′, Romulo è stato ammonito perché ha fermato in maniera fallosa una ripartenza di Bakayoko. Al 20′, Luis Alberto ha cercato di sorprendere Pepe Reina con un gran destro dalla distanza ma il portiere spagnolo ha bloccato la sfera senza alcun problema.

Al 30′, Calhanoglu cerca il gol con un tiro dalla distanza ma la sua conclusione è deviata in calcio d’angolo da Bastos. Al 43′, Ciro Immobile ha colpito il palo. Grande scelta di tempo dell’attaccante biancoceleste che si inserisce tra le linee sul filtrante di Luis Alberto e calcia col sinistro dal versante sinistro dell’area, colpendo l’esterno del palo. Il primo tempo è terminato sul punteggio di zero a zero.

Milan-Lazio, le scelte degli allenatori.

Il Milan di Rino Gattuso scende in campo con un modulo offensivo come il 4-3-3. L’allenatore rossonero ha deciso di schierare tra i pali Pepe Reina, che si è fatto trovare pronto dopo l’infortunio di Gigio Donnarumma, e una difesa a quattro con Calabria terzino destro, Rodriguez terzino sinistro e Musacchio con Alessio Romagnoli al centro della difesa. Centrocampo a tre con Kessie e Bakayoko a protezione della difesa e Calhanoglu come raccordo tra il centrocampo e l’attacco.

Tridente con Fabio Borini e Suso ai lati di Piatek. La Lazio di Simone Inzaghi risponde con un modulo tattico più prudente, il 3-5-1-1. Il tecnico ha deciso di schierare Strakosha tra i pali davanti ad una difesa a tre composta da Bastos, Acerbi e Luiz Felipe. Centrocampo folto, a cinque, con Romulo, Sergej Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Lulic. Inzaghi ha deciso di schierare Correa nel ruolo di trequartista alle spalle di Ciro Immobile che è l’unica punta della squadra biancoceleste.

Milan-Lazio FORMAZIONI UFFICIALI.

Milan: (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bakayoko, Çalhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso.

Lazio: (3-5-1-1): Strakosha, Luiz Felipe, Bastos, Acerbi; Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. All. Simone Inzaghi.