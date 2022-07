Milan-Lemine Almenno, dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming

Il Milan campione d’Italia è pronto a ripartire dall’amichevole con il Lemine Almenno, formazione del Girone B di Eccellenza lombarda. I rossoneri sfideranno la formazione bergamasca a Milanello oggi, mercoledì 13 luglio, alle ore 17:00. Il match sarà trasmesso in diretta su Milan TV e di tutti i canali social del Milan.

Milan-Lemine Almenno, tocca a Kjaer e Adli

Si tratterà della prima amichevole stagionale prima di quella in programma contro il Colonia sabato 16 in Germania, valida per la ‘Telekom Cup’. C’è grande curiosità per vedere all’opera Simon Kjaer. Il difensore danese, infatti, si è completamente ristabilito dalla rottura del crociato. Così come Yacine Adli, che dovrebbe iniziare dal primo minuto e che potrebbe essere utilizzato da Pioli in differenti zone del campo, sia in mediana, al fianco di uno tra Pobega e Bakayoko, sia sulla trequarti.

Le altre amichevoli del Milan

I rossoneri, dal 23 al 27 luglio, lavoreranno nel mini-ritiro di Villach (Austria) durante il quale ci saranno le amichevoli contro gli ungheresi del Zalaegerszegi (il 23) e contro il Wolfsberger (il 27). Il 31 luglio è previsto l’impegno al ‘Vélodrome’ contro l’Olympique Marsiglia mentre è ancora da decidere l’avversario che affronterà il Milan il prossimo 6 agosto.