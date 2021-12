Milan-Liverpool, streaming o diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (data e orario). Il Milan rincorre il secondo posto nel girone di Champions League. La squadra di Pioli per passare deve battere la prima della classe, il Liverpool, e sperare in un pareggio tra Porto e Atletico Madrid. La partita si gioca il 7 dicembre, fischio d’inizio alle 21. Milan-Liverpool dove vederla.

Milan-Liverpool, dove vederla in diretta tv

La partita di Champions League del Milan è visibile sia in diretta tv che in streaming. Per gli abbonati Sky la partita viene trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), e Sky Sport (canale 252 del satellite). La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5.

Milan-Liverpool, come e dove vedere la partita in diretta streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere Milan-Liverpool con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV e MediasetPlay.

Milan-Liverpool: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Tsimikas; Henderson, Thiago, Keita; Minamino, Origi, Mané.