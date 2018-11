MILANO – Lucas Biglia non tornerà in campo prima di marzo. Brutto colpo per il Milan, visto che il regista argentino, infortunatosi mercoledì scorso in allenamento, ha rimediato “una lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio destro che ha richiesto un intervento chirurgico”, come rende noto il club: “L’operazione, eseguita oggi in Finlandia dal professor Sakari Orava alla presenza del responsabile sanitario del club dott.Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscita. La prognosi è di quattro mesi”.

