MILANO – “A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica”.

Con questa dichiarazione, affidata all’ANSA, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha replicato alle parole dell’ex ds rossonero Massimiliano Mirabelli, che ha messo in dubbio le sue doti da dirigente sostenendo che “è come un medico che non ha fatto la scuola elementare”.

Milan-Genoa, il comunicato del club rossonero.

“In relazione alla gara Milan-Genoa che dovrebbe disputarsi a porte chiuse domenica 4 marzo alle 12,30, AC Milan comunica che gli operatori dell’informazione (fotografi e giornalisti) come da disposizioni della Lega Calcio dovranno accomodarsi in tribuna stampa (Secondo anello rosso) e non avranno accesso ad altre aree dello stadio.

In ottemperanza alle misure adottate da governo e Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus sarà chiuso il Media Center e non verrà effettuata attività di comunicazione né in sala conferenze con gli allenatori né all’interno della mix zone.

Sarà cura dell’Ufficio Comunicazione del Milan raccogliere le domande dei giornalisti da rivolgere al tecnico Stefano Pioli, la cui intervista verrà trasmessa live sul canale tematico Milan TV, contemporaneamente anche sul maxischermo dello stadio e sarà successivamente caricata sulla APP ufficiale di AC Milan. Il Club, informa, infine, che la tribuna stampa verrà chiusa un’ora dopo la fine della partita”. (fonti ANSA e il sito ufficiale del Milan).