MILANO – Rivoluzione in difesa in casa Milan. Rino Gattuso ha capito che, per la prossima stagione, servirà un difensore centrale di livello internazionale da inserire in un turnover scientifico con Alessio Romagnoli e Leonardo Bonucci. Mateo Musacchio è destinato a lasciare i rossoneri dopo un’annata con poche soddisfazioni e nemmeno venti partite all’attivo.

Un bottino davvero scadente se consideriamo il fatto che il Milan è una delle squadre ad aver disputato più partite tra Serie A, Coppa Italia e Europa League. Al suo posto dovrebbe arrivare Ivan Marcano, difensore 30enne che al Porto ha dimostrato tutto il suo valore in patria ma soprattutto nelle coppe europee.

L’addio di Irene Gonzalez la vera perdita

I tifosi milanisti hanno deciso di commentare con ironia la probabile partenza di Mateo Musacchio. A loro non mancherà il difensore centrale ma Irene Gonzalez, sua compagna e una delle wags più belle in assoluto. La stessa Irene Gonzalez ha dimostrato, attraverso i social, di trovarsi molto bene a Milano e ha pubblicato numerose foto in città che hanno raccolto milioni di “like”.