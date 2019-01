Milan-Napoli, espulsione Fabian Ruiz. Tweet polemico del Napoli: "Questo è il fallo di mano..."

MILANO – Polemiche nel finale di Milan-Napoli per le espulsioni di Fabian Ruiz e Carlo Ancelotti. Il calciatore spagnolo è stato espulso per un fallo inesistente e Carlo Ancelotti per aver protestato con l’arbitro per questo rosso ingiusto. Il Napoli ha protestato contro l’arbitro Doveri con un tweet polemico: «Questo il fallo di mano di Fabian Ruiz». Nel post social del Napoli, c’era il segno della pallonata sulla coscia di Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz, l’espulsione fa discutere sui social

Fabian Ruiz secondo Doveri pic.twitter.com/PqFdINWllX — pep (@pepromano) 26 gennaio 2019

L’espulsione per doppio giallo di Fabian Ruiz-inesistente-e quella di Carlo Ancelotti-comica-comminate da Doveri sono la dimostrazione evidente dell’arroganza del mondo arbitrale nei confronti di chi non si adegua. pic.twitter.com/xfXYfd7vpS — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 26 gennaio 2019

#MilanNapoli Risultato sostanzialmente giusto, deturpato, però, dalla vile espulsione di Fabian Ruiz e di Ancelotti. Insomma, quando non sono le squadre a fornire la miccia per qualche esplosione, arrivano gli arbitri. Una pena! — Nic (@Nic29625690) 26 gennaio 2019

Il Napoli provoca su Twitter dopo l’espulsione di Fabian Ruiz 🙄#MilanNapolipic.twitter.com/24kG2JYMqE — Goal Italia (@GoalItalia) 26 gennaio 2019

L’espulsione di Fabian Ruiz non c’era assolutamente. Con il VAR queste cose non dovrebbero accadere, ma siamo sempre agli stessi discorsi #MilanNapoli — Nico Bastone (@NBast1) 26 gennaio 2019