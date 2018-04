MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Parata di stelle a San Siro per il big match di Serie A tra il Milan e il Napoli.

Tanti vip ma poco spettacolo in campo

La partita non ha regalato grandi emozioni ed è terminata sul punteggio di zero a zero, quindi la scena se la sono presa i vip presenti a San Siro.

Da Grobbelaar a Gullit fino ad arrivare alla Spice Girl Geri Halliwell

Non solo l’ex portiere del Liverpool, che danzando riuscì a gelare dal dischetto Bruno Conti e Ciccio Graziani nella famosa finale di Champions League persa dalla Roma allo Stadio Olimpico. A San Siro c’erano anche la Spice Geri Halliwell e l’ex fuoriclasse del Milan di Sacchi Ruud Gullit.