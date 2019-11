MILANO – Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Milan-Napoli. Sul risultato di uno a uno, Elmas ha dribblato Donnarumma e poi è finito a terra. L’arbitro Orsato di Schio non ha avuto dubbi, niente rigore per il Napoli perché è simulazione. Dopo aver preso questa decisione, l’arbitro Orsato di Schio ha applicato il regolamento e ha punito Elmas, autore della simulazione, con il cartellino giallo.

Sui social, quasi nessuno ha contestato la decisione dell’arbitro. Anzi, molti se la sono presa con Elmas e hanno iniziato a sfotterlo ricordando un precedente illustre come la simulazione del compagno di squadra Dries Mertens nel corso di Fiorentina-Napoli. In quella circostanza, l’arbitro non fu attento come Orsato e concesse il rigore al Napoli.

Va anche detto che i suoi assistenti non lo aiutarono visto che nessuno si accorse di una simulazione netta come quella del belga. Oggi è successo l’esatto contrario, Orsato ha deciso bene in tempo reale ed anche i suoi assistenti nella stanza del var lo hanno assistito nel migliore dei modi. Sui social hanno ironizzato sulla simulazione di Elmas scrivendo: “Queste cose lasciale fare a professionisti come il tuo compagno di squadra Mertens…”.