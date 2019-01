Milan-Napoli, streaming Dazn e diretta tv: dove vedere la partita e come vederla su smart tv 

MILANO – Milan-Napoli, partita di cartello della ventunesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Dazn il 26 gennaio 2019 alle ore 20.30. La partita sarà visibile per gli abbonati Dazn esclusivamente su smart tv che sono compatibili con l’app di Dazn.

Il quadro completo della 21ª GIORNATA di Serie A

26/01 15.00 Sassuolo-Cagliari Sky

26/01 18.00 Sampdoria-Udinese Sky

26/01 20.30 Milan-Napoli DAZN

27/01 12.30 Chievo-Fiorentina DAZN

27/01 15.00 Parma-SPAL DAZN

27/01 15.00 Bologna-Frosinone Sky

27/01 15.00 Atalanta-Roma Sky

27/01 18.00 Torino-Inter Sky

27/01 20.30 Lazio-Juventus Sky

28/01 20.30 Empoli-Genoa Sky

