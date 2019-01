MILANO – Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Napoli, è tornato per la prima volta a San Siro da avversario del Milan. Il tecnico è stato accolto in maniera trionfale dalla Curva Sud del Milan con uno striscione con la scritta: “Anni indelebili che hanno marchiato un’era, Carlo Ancelotti per sempre leggenda rossonera”.

I trofei vinti da Ancelotti sulla panchina del Milan

Carlo Ancelotti ha allenato il Milan dal 2001 al 2009 nel corso della presidenza Berlusconi. Negli anni con la squadra rossonera ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due Champions League, due Supercoppe europee e un Mondiale per club.

Curva Sud praising Carlo Ancelotti pic.twitter.com/b34JrFA7zO — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) 26 gennaio 2019

La Curva Sud invoca prima Ancelotti e poi Gattuso#MilanNapoli pic.twitter.com/lJFYSyP2YS — Mattia Fontana (@mattiafontana83) 26 gennaio 2019