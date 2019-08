MILANO – “Live experience”, contenuti esclusivi, biglietteria, social, merchandise e aggiornamenti quotidiani sul Mondo Milan. L’App ufficiale del Club, gratuita a servizio di tutti i tifosi rossoneri nel mondo, è il modo per avere sempre il Milan in tasca. È disponibile a partire da oggi in esclusiva sulla piattaforma iOS (prima dell’inizio del campionato è previsto il lancio anche su Android).

La nuova App ufficiale del Milan, rilasciata in italiano e in inglese, sarà lo strumento più efficace e interattivo per i tifosi rossoneri per alimentare la loro passione nei confronti del Milan, restando quotidianamente in contatto diretto con il Club.

L’interazione tra tifosi e squadra sarà una costante del piano di contenuti, con svariate funzionalità disponibili soprattutto nel corso degli eventi in diretta: statistiche, commenti, gol, formazioni ufficiali e notifiche si uniranno all’esclusiva possibilità di votare per l’MVP (Most Valuable Player) del match a fine partita.

L’universo dell’App ufficiale di AC Milan ruoterà attorno ai giocatori di tutte le formazioni, seguendo le attività dei team con immagini, foto, news, video esclusivi dedicati ai momenti trascorsi tra Milanello, Casa Milan, centro sportivo Vismara e San Siro. Per i fan più curiosi ed esigenti, una sezione dedicata ad ogni singolo membro della rosa, con dati, statistiche e curiosità in costante aggiornamento.

L’App del Milan sarà non solo uno strumento d’informazione chiave per i supporters rossoneri, garantendo tutti i giorni un accesso rapido ed intuitivo a foto, articoli e news, ma anche un canale diretto verso i profili Social di giocatori e persone influenti del panorama rossonero, con un “Daily Best of” dedicato a foto, video e tweets più stimolanti e accattivanti provenienti dalle diverse Community online (Instagram, Twitter).

Tra le opzioni attive, l’accesso diretto alla biglietteria di San Siro, per non perdersi le partite casalinghe della squadra e una sezione dedicata allo store del Milan attraverso la quale si potranno acquistare su Mobile tutti i prodotti ufficiali del merchandising del Club.

Oggi, per celebrare l’avvio di questa nuova destinazione digitale del Club, sarà possibile per tutti i proprietari di smartphone Apple iPhone di seguire attraverso la nuova App la diretta streaming integrale dell’amichevole Cesena-Milan, in programma alle 20.30, con commento audio in inglese. Per tutti gli altri, l’amichevole sarà comunque visibile anche sulle piattaforme Social Facebook con commento in Italiano.

Casper Stylsvig, il Chief Revenue Officer ha dichiarato: “Il lancio dell’applicazione ufficiale di AC Milan rappresenta un importante step nel processo di digitalizzazione del Club. Ci saranno ulteriori sviluppi nei prossimi mesi che permetteranno al Club di migliorare il livello dei servizi offerti ed aumentare il gradimento dei tifosi e dei partner commerciali”.

Lamberto Siega, Marketing & Digital Director ha aggiunto: “La nuova applicazione di AC Milan completa l’ecosistema digitale B2C del Club, ci siamo focalizzati nel creare uno spazio che possa offrire ai tifosi un’esperienza completa, coinvolgente ed esclusiva. L’App ci permetterà di conoscere meglio i nostri tifosi attraverso l’analisi dei dati e questo si tradurrà in un’offerta di contenuti sempre più personalizzata e rilevante” (fonte, il sito ufficiale del Milan).