ROMA – Le voci sul futuro allenatore del Milan continuano a rincorrersi. Gli ultimi risultati positivi ottenuti tra campionato e Coppa Italia sembrano non bastare a Gennaro Gattuso. Sostituto che, danno in molti per scontato, arriverà al termine della stagione.

Ai nomi dei “soliti noti” (Antonio Conte in primis) se ne aggiunge uno davvero clamoroso. Il nome avanzato da Tuttosport è quello di Maurizio Sarri. Non sarà difficile strapparlo ai partenopei perché il prossimo 2 febbraio, se non rinnoverà il suo contratto, scatterà una clausola che fissa a 8 milioni il prezzo per strapparlo al Napoli.

Inoltre i rossoneri sarebbero pronti a garantire a Sarri un contratto da 3-3,5 milioni all’anno (ora ne percepisce 1,75 più bonus).