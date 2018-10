MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Milan-Olympiacos 0-0. Partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo. All. Gattuso.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Gianniotis; Torosidis, Meriah, Cissé, Koutris; Guilherme, Natcho; Feftatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero. All. Martins.

IN TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

