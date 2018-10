ROMA – Domani, giovedì 4 ottobre, si giocano le gare della seconda giornata della fase a gironi di Europa League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky.

Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutti gli incontri delle due squadre italiane in corsa, Milan e Lazio, le cui partite saranno visibili, oltreché via satellite e via fibra, anche in digitale terrestre, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, 18.55 e 21. E su Sky Sport 251, Diretta Gol, con tutte i 24 match in programma da seguire in contemporanea.

Studi pre e post partita con Anna Billò, in compagnia di Daniele Adani, Massimo Ambrosini e Riccardo Trevisani.

Si parte alle 18.55 e in campo ci sarà il Milan, che al Meazza ospiterà i greci dell’Olympiacos (Sky Sport Uno e Sky Sport 252); a seguire, alle 21, sarà la volta della Lazio, impegnata in trasferta a Francoforte, in casa dei tedeschi dell’Eintracht (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su TV8). Su Sky Sport 251, Diretta Gol, con tutti gli altri match. Una partita andrà in onda, sempre in diretta, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q; domani si potrà assistere a Chelsea-Vidi.

Questa la programmazione in diretta della seconda giornata della fase a gironi:

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE

ore 16.50

Astana-Rennes Sky Sport Football (satellite e fibra)

telecronaca Paolo Ghisoni

ore 18.55

MILAN-Olympiacos Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Dario Massara; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini; Diretta Gol Andrea Marinozzi

Qarabag-Arsenal Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Paolo Ciarravano

Betis Siviglia-Dudelange Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Antonio Nucera; Diretta Gol Geri De Rosa

Zenit S. P.-Slavia Paraga Sky Sport 255 (satellite e fibra)

telecronaca Davide Polizzi; Diretta Gol Valerio Spina

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Bayer L.-AEK Larnaca telecronaca Paolo Redi

Zurigo-Ludogorets telecronaca Luca Boschetto

Rosenborg-Lipsia telecronaca Alessandro Sugoni

Salisburgo-Celtic Glasgow telecronaca Daniele Barone

Bordeaux-Copenaghen telecronaca Gaia Brunelli

Fenerbahce-Spartak Trnava telecronaca Christian Giordano

Anderlecht-Dinamo Zagabria telecronaca Rosario Triolo

Vorskla-Sporting Lisbona telecronaca Gianluigi Bagnulo

ore 21

Eintracht Francoforte-LAZIO Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

(anche in chiaro su TV8)

telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Matteo Petrucci; Diretta Gol Geri De Rosa

Chelsea-Vidi Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

(anche in 4K HDR per i clienti Sky Q)

telecronaca Massimo Marianella; bordocampo Gianluca Di Marzio;

Diretta Gol Paolo Ciarrvano

Apollon L-.O. Marsiglia Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Massimo Tecca; Diretta Gol Andrea Marinozzi

Rangers G.-Rapid Vienna Sky Sport 255 (satellite e fibra)

telecronaca Lucio Rizzica; Diretta Gol Rosario Triolo

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Spartak Mosca-Villarreal telecronaca Daniele Barone

Malmoe-Besiktas telecronaca Gianluigi Bagnulo

Sarpsborg-Genk telecronaca Gaia Brunelli

Krasnodar-Siviglia telecronaca Luca Boschetto

Standard Liegi-Akhisarspor telecronaca Valerio Spina

Jablonec-Dynamo Kiev telecronaca Paolo Redi

Bate Borisov-Paok Salonicco telecronaca Alessandro Sugoni.

