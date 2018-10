Milan-Olympiacos streaming e diretta tv, dove vedere Europa League

MILANO – Il match tra Milan e Olympiacos si giocherà giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 18:55: appuntamento allo Stadio Giuseppe Meazza “San Siro” di Milano. Arbitra lo scozzese Madden.

DOVE VEDERE MILAN-OLYMPIACOS IN DIRETTA TV E IN DIRETTA STREAMING.

Milan-Olympiakos sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252. In diretta streaming match su Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone.

Le probabili formazioni di Milan-Olympiacos.

Milan (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Mauri, Bertolacci; Borini, Cutrone, Castillejo. All.: Gattuso.

Indisponibile: Higuain. Squalificati: nessuno.

Olympiakos (4-2-3-1): Gianniotis; Elabdellaoui, Meriah, Vukovic, Tsimikas; Bouchelakis, Camara; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Hassan. All.: Martins.

Indisponibili: nessuno. Squalificato: Tsimikas.

Gallery

Alle 18 tutti a lezione di “falso nueve” con @SamuCastillejo! Torna l’Inferno e insieme a @mauro_suma ci saranno Franco Ordine, Mario Ielpo e @edohermano! Scriveteci a #InfernodelLunedì: qual è la cosa che vi è piaciuta di più della partita di ieri sera? pic.twitter.com/6vvGhTZkGi — Milan TV (@MilanTV) 1 ottobre 2018

Siamo andati a Basiglio, alle porte di Milano, a trovare il nostro amico Stefano Eranio… alle 13:45 su MilanTV (e in replica anche alle 14:45 e alle 15:45) l’intervista di @mauro_suma! — Milan TV (@MilanTV) 1 ottobre 2018

Inizia la settimana dopo il successo contro il Sassuolo! In Milanello Report tutte le interviste dei protagonisti della Prima Squadra, del Milan Primavera e del Milan Femminile 🔴⚫️

📺 Appuntamento LIVE alle 13.30 pic.twitter.com/zF2IFLtkhO — Milan TV (@MilanTV) 1 ottobre 2018