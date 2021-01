Milan, Otavio dopo Mandzukic? I rossoneri sono scatenati sul calciomercato.

Il Milan vuole ‘regalare’ dei rinforzi a Stefano Pioli per alimentare il sogno scudetto.

Infatti i rossoneri sono primi in classifica a pari punti con l’Inter ma tra qualche ora potrebbero tornare da soli facendo punti a Cagliari.

Milan, Otavio dopo Mandzukic? L’ex Juventus è arrivato in questa finestra di calciomercato come vice Ibrahimovic

Il Milan è primo in classifica ed ancora impegnato sia in Coppa Italia che in Europa League. Per questo motivo, i rossoneri hanno bisogno di allungare la rosa.

Infatti la squadra di Pioli sta guidando il campionato contro ogni pronostico. Gli addetti ai lavori si aspettavano un testa a testa tra l’Inter e la Juventus per lo scudetto.

Quindi in attesa di capire come proseguiranno Roma e Napoli, diciamo che il Milan è la vera sorpresa di questa prima metà di campionato.

Ma i rossoneri non hanno una rosa profonda come quella dell’Inter o della Juventus e per questa ragione sono scatenati in questo calciomercato di gennaio.

Milan scatenato sul calciomercato: Mandzukic, Meité e ora Otavio e Tomori?

Il Milan ha già preso Meité dal Torino e Mandzukic (libero a parametro zero).

I prossimi obiettivi sono Tomori del Chelsea e Otavio del Porto. E’ probabile che entrambi i calciatori arrivino a Milano in prestito.

Per Tomori, i rossoneri sono i favoriti mentre nel caso di Otavio dovranno battere la concorrenza della Roma visto che i giallorossi sono stati i primi ad intavolare una trattativa per il brasiliano.