Milan-Porto, dove vedere la partita di Champions League in diretta tv e streaming. Milan primo a pari punti con il Napoli in campionato ma ancora a zero punti nel girone di Champions League. La squadra di Pioli è costretta a vincere per continuare a sperare nella qualificazione. L’avversario è il Porto, con cui il Milan ha giocato, in quella d’andata, la sua peggior partita dall’inizio della stagione. La partita si gioca il 3 novembre, fischio d’inizio alle 18:45. Milan-Porto dove vederla.

Milan-Porto, dove vederla in diretta streaming

La partita del Milan potrà essere seguita su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese.

L’app è disponibile anche su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Apple Tv, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Lo streaming di Milan-Porto sarà disponibile su smartphone e tablet sempre grazie all’applicazione di Amazon Prime Video, raggiungibile anche da pc dove ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale.

Milan-Porto: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luís Díaz; Martinez, Taremi.