Milan, quando gioca? Il calendario delle amichevoli: Nizza, Valencia, Real Madrid e Panathinaikos

Quando gioca il Milan? La squadra di Stefano Pioli giocherà la prossima amichevole contro il Nizza. La partita si giocherà sabato 31 luglio alle 20.30 e sarà trasmessa in diretta su Sky. Poi la truppa rossonera giocherà il 4 agosto, un mercoledì, contro il Valencia. La partita contro gli spagnoli si giocherà alle 20.30 e anche questa volta sarà trasmessa da Sky.

Milan- Real Madrid e Milan-Panathinaikos

L’8 agosto poi, una domenica, sarà la volta di Milan-Real Madrid. La partita si giocherà alle 18.30 e sarà sempre trasmessa da Sky.

L’ultima amichevole fin qui programmata dai rossoneri è quella contro il Panathinaikos. La partita si giocherà sabato 14 agosto alle 20.30. Manco a dirlo sarà trasmessa su Sky.

Il Milan, ricordiamo, fin qui ha giocato contro la Pro Sesto (6-0) e il Modena (5-0).

Milan, Stefano Pioli: “Vogliamo essere ancora protagonisti”

“Abbiamo iniziato prima rispetto a quanto logico ma per fare le cose in modo giusto, con calma, per sfruttare al meglio questo periodo. Vogliamo essere protagonisti ancora”: ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli nella conferenza stampa organizzata il giorno del raduno della squadra rossonera. “Il finale di stagione ce lo siamo goduto tutto ma per pochi giorni, poi è normale che si pensi al futuro, a tutti gli impegni stimolanti e motivanti che dovremo affrontare. Abbiamo fatto qualcosa di buono – ha spiegato Pioli – siamo molto soddisfatti ma adesso è un’altra stagione. È il primo giorno”.