MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Milan-Sampdoria 3-2, gol: Patrick Cutrone 17′, Riccardo Saponara 21′, Fabio Quagliarella 31′, Gonzalo Higuain 36′, Suso 62′.

Le pagelle di Milan-Sampdoria 3-2

Milan-Sampdoria 3-2 (2-2). Milan (4-4-2): G.Donnarumma 6, Calabria 5 (33’st Abate sv), Musacchio 5, Romagnoli 5.5, Rodriguez 6, Suso 7.5, Kessie 6, Biglia 6, Laxalt 6.5 (44’st Calhanoglu sv), Higuain 7, Cutrone 7 (31’st Castillejo). (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 12 Conti, 17 Zapata, 4 Mauri, 14 Bakayoko, 16 Bertolacci, 11 Borini, 77 Halilovic).All.: Gattuso 7.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 5.5, Bereszynski 5, Tonelli 5, Andersen 4.5, Murru 5 (29’st Sala 5), Praet 6.5, Ekdal 6, Linetty 6.5, Saponara 7 (31’st Caprari sv), Quagliarella 6.5, Defrel 6 (16’st Kownacki 5.5). (33 Rafael Cabral, 72 Belec, 15 Colley, 22 Tavares, 25 Ferrari, 4 Vieira, 8 Barreto, 11 Ramirez, 14 Jankto).All.: Giampaolo 6.

Arbitro: Maresca di Napoli 6. Reti: nel pt 17′ Cutrone, 21′ Saponara, 31′ Quagliarella, 36′ Higuain; nel st 17′ Suso. Angoli: 5-1 per il Milan. Recupero: 1′ e 4′. Ammoniti: Linetty, Sala, Abate per gioco falloso; Kessie, Romagnoli per comportamento non regolamentare. Var: 1. Spettatori: 47.347 per un incasso di 1.129.025,06 euro.

** I GOL ** – 17′ pt: il Milan attacca sulla fascia destra e il cross di Suso è perfetto per l’incornata di Cutrone, che sfugge alla marcatura di Bereszynski e batte Audero. – 21′ pt Quagliarella brucia Musacchio e lancia per Saponara che entra in area, dribbla Calabria con una finta e con un destro angolato sorprende Donnarumma.

– 31′ pt: dopo una serie prolungata di passaggi, la Sampdoria verticalizza con Saponara che pesca in area Quagliarella, bravo a sfuggire alla marcatura di Calabria e a colpire al volo in rete. – 36′ pt: triangolazione perfetta in area fra Cutrone e Higuain, che sfugge ad Andersen e sul filo del fuorigioco in allungo trova un colpo mancino imprendibile per Audero.

– 17′ st: il lancio di Rodriguez taglia il campo e finisce sui piedi di Suso, che dalla trequarti punta l’area e con il suo classico movimento a rientrare di sinistro trova l’angolo dove Audero non arriva.

Gli highlights di Milan-Sampdoria 3-2

90′ fischio finale, il Milan ha vinto in rimonta contro la Sampdoria e si è portato in zona Europa League a quota 15 punti. I rossoneri hanno agganciato Fiorentina, Sampdoria e Sassuolo.

62′ – Gol del Milan. Suso ha completato la rimonta partendo da destro e facendo esplodere un sinistro potentissimo che non ha lasciato scampo ad Audero. San Siro esplode di gioia.

45′ – Fine primo tempo, Milan-Sampdoria stanno pareggiando per 2-2 al termine di una prima frazione di gioco ricca di emozioni.

36′ – Pareggio del Milan. Assist di Cutrone per Higuain che non sbaglia davanti al portiere avversario.

Gonzalo Higuain Goal HD – AC Milan 2-2 Sampdoria 28.10.2018 #MilanSampdoria https://t.co/20dL0Nx48v — GOALS (@Soccer_LENS2) 28 ottobre 2018

31′ – Gol della Sampdoria. Fabio Quagliarella ha firmato il sorpasso della sua squadra con una rete da grande campione. Piatto sinistro al volo su lancio di Saponara ma che dormita da parte della difesa del Milan.

Fabio Quagliarella Goal AC Milan1-2Sampdoria 28.10.2018 https://t.co/tBmBgFkaIy Fabio Quagliarella — love football (@oksana77711) 28 ottobre 2018

21′ – Pareggio della Sampdoria. Apertura di Quagliarella per Saponara. L’attaccante della Sampdoria supera in dribbling Calabria e batte Donnarumma con un tiro angolatissimo.

Riccardo Saponara Goal HD – AC Milan 1-1 Sampdoria 28.10.2018 #MilanSampdoria https://t.co/58oO7bekTB — GOALS (@Soccer_LENS2) 28 ottobre 2018

17′ – Gol del Milan. Cross dalla destra di Suso e stacco perfetto di un Cutrone in grandissima forma.

El GOL de CUTRONE vs Sampdoria. 🔥 ( @semo33 )pic.twitter.com/LGMHmUt0KR — World AC Milan. (@WorldACMilan) 28 ottobre 2018

Il tabellino

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Biglia, Laxalt; Cutrone, Higuain. All: Gattuso

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel. All: Giampaolo

Ammoniti: Linetty (S)

