Milan-Sampdoria streaming e diretta tv, dove vederla (Serie A)

MILANO – La partita Milan-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A, sia sul satellite (202), sia sul digitale terrestre (373), e sul canale Sky Sport (251). La gara sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Il Milan deve tornare al successo dopo il passo falso nel derby quando è stato condannato da una papera di Gigio Donnarumma e da un gol di Mauro Icardi. La Sampdoria deve dare continuità ai risultati che ha ottenuto nelle ultime giornate per rimanere in corsa per un posto in Europa League.

Gli ultimi aggiornamenti “social” sulla partita da Twitter

Come join us on Sunday for #MilanSampdoria – fun starts at noon @BarCiociaro #ForzaMilan pic.twitter.com/GlIg3cI4iQ — Milan Club Montreal (@ACMClubMTL) 25 ottobre 2018

We’re back at it! Never give Up! Come join us this Sunday

Oct. 28th 1pm The Mills Tap House & Grill

9100 Jane St Unit 44,45#MilanSampdoria RSVP: MILANCLUBTO@GMAIL.COM#ForzaMilan #weareacmilan 📸 @juliancatalfoo pic.twitter.com/oeMLmW0NcN — Milan Club Toronto (@MilanClubTO) 25 ottobre 2018

Fabio Maresca will be the referee for #MilanSampdoria on Sunday. pic.twitter.com/0Q5lofzsKF — TheMilanBible (@TheMilanBible) 25 ottobre 2018