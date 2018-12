MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Serie A, posticipo del campionato italiano di calcio. Milan-Spal 2-1, gol: Samu Castillejo, Andrea Petagna e Gonzalo Higuain.

Milan-Spal 2-1 (1-1). Milan (4-3-3): G. Donnarumma, Abate (17′ st Calabria), Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Suso, Higuain (37′ Borini), Castillejo (17′ st Cutrone) (25 Reina, 90 A. Donnarumma, 4 Mauri, 12 Conti, 16 Bertolacci, 18 Montolivo, 22 Musacchio, 93 Laxalt, 96 Tsadjout). All.: Gattuso.

Spal (3-5-2): Gomis, Cionek, Felipe, Bonifazi, Dickmann, Missiroli, Schiattarella (28′ st Valdifiori), Kurtic, Costa (8′ st Fares), Antenucci, Petagna (17 Poluzzi, 32 Milinkovic-Savic, 5 Simic, 8 Valoti, 10 Floccari, 11 Moncini, 23 Vicari, 25 Everton Luiz, 43 Paloschi, 77 Viviani). All.: Semplici.

Arbitro: Abisso di Palermo. Reti: nel pt 13′ Petagna, 16′ Castillejo; nel st 19′ Higuain. Angoli: 10 a 2 per il Milan. Recupero: 1′ e 4′. Espulsi: Suso per doppia ammonizione al 43′ st Ammoniti: Kurtic, Castillejo, Zapata, Suso per gioco falloso. Spettatori: 48.070 per un incasso di 1.097.142,32 euro.

Gli highlights di Milan-Spal

Gonzalo Higuain completa la rimonta. Il centravanti del Milan torna al gol e scaccia la crisi. Dopo la rete scoppia in un pianto liberatorio.

GOOOOAAAAALLLL!!! Gonzaloooo #Higuain, oh you can see what that means to him. 2-1 | 64′ #MilanSpalpic.twitter.com/f9R7dkubkf — SerieAchannel (@SerieAchannel) 29 dicembre 2018

Pareggio del Milan. Samu Castillejo ha sfruttato una disattenzione difensiva di Costa e ha battuto Gomis con un sinistro tanto potente quanto imparabile.

La Spal è passata in vantaggio a San Siro con un gol dell’ex Andrea Petagna. Petagna ha girato in porta un lancio di Cionek. La palla è stata deviata da Alessio Romagnoli ed è diventata imparabile per Gigio Donnarumma.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.