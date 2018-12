MILANO – Minuto 64 di Milan-Spal, la partita è ancora bloccata sul risultato di uno a uno. Gonzalo Higuain riceve palla nell’area di rigore della Spal e batte Gomis con un destro potentissimo. Il centravanti del Milan è tornato al gol dopo un lunghissimo digiuno e ha festeggiato questa rete scoppiando in un pianto liberatorio.

Il gol di Gonzalo Higuain in Milan-Spal

GOOOOAAAAALLLL!!! Gonzaloooo #Higuain, oh you can see what that means to him. 2-1 | 64′ #MilanSpalpic.twitter.com/f9R7dkubkf — SerieAchannel (@SerieAchannel) 29 dicembre 2018



Il pianto del Pipita, l’abbraccio dei compagni, tutta la pressione che svanisce con il gol del 2-1 #milanspal — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) 29 dicembre 2018

Fischi per il Pipita dopo un’occasione sbagliata.

Abate interviene con ampi cenni e con applausi per farli smettere e convincere il pubblico a incitare la squadra #milanspal — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) 29 dicembre 2018

16′ GET IN! @SamuCastillejo with a rocket shot into the roof of the net / Il pareggio di Castillejo con un siluro di sinistro che si infila sotto la traversa!#MilanSpal 1-1@officialpes pic.twitter.com/nrjB3bKgRg — AC Milan (@acmilan) 29 dicembre 2018