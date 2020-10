Milan-Spezia 3-0, rossoneri agganciano Atalanta in vetta alla classifica (foto Ansa)

Show del Milan anche senza Ibrahimovic, i rossoneri hanno vinto tre a zero contro lo Spezia e hanno agganciato l’Atalanta in vetta alla classifica di Serie A.

Risultato non scontato perché lo Spezia era reduce dal pesante successo in chiave salvezza sul campo dell’Udinese.

In campo non c’è stata storia, lo Spezia si è difeso finché ha potuto ma poi è stato letteralmente abbattuto da Rafael Leao e da Theo Hernandez.

Leao, pienamente recuperato dal coronavirus, ha fatto la differenza con una doppietta da applausi.

Il giovane portoghese ha giocato più vicino alla porta del solito proprio per non far rimpiangere Ibrahimovic.

Leao ha segnato in spaccata su assist di Calhanoglu e si è ripetuto poco dopo su passaggio di Kessie.

Nel mezzo la rete del ‘terzino bomber’ Theo Hernandez. L’ex calciatore del Real Madrid ha rubato palla a centrocampo, si è involato verso la porta dello Spezia e ha battuto il portiere avversario con un diagonale sinistro imprendibile.

Per il Milan si tratta di un avvio di stagione straordinario visto che è imbattuto dopo sei partite, è primo in classifica e si è qualificato, anche se con qualche brivido, alla fase a gironi di Europa League.