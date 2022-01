E’ possibile la ripetizione di Milan-Spezia dopo l’errore dell’arbitro Serra? Tecnicamente sì, ma è perlomeno molto difficile che accada davvero. Il Codacons promette che farà di tutto perché il match venga disputato di nuovo. Ma che il Codacons si schieri così platealmente non è una novità.

Piuttosto, bisognerebbe capire se si è disposti a creare un precedente in tal senso. Una scelta che sarebbe coraggiosa ma non si sa quanto giusta. Gli errori degli arbitri ci sono, ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Per quanto la tecnologia possa aiutare il direttore di gara, è impensabile far rigiocare una partita per un errore. A meno che non si pensi (e dimostri) che l’arbitro abbia agito in malafede.

Per la cronaca, l’arbitro Serra ha interrotto il gioco per un presunto fallo (che non c’era) di Bastoni dello Spezia su Rebic. Sul prosieguo dell’azione il milanista Messias ha segnato ma il gol è stato annullato. Eravamo nel recupero, sull’1-1, il Milan avrebbe vinto e sarebbe ora in testa alla Serie A. Invece ha poi persino perso.

Milan-Spezia: Codacons chiede ripetizione per errore dell’arbitro

Codacons: “Si tratta, senza dubbio alcuno, di un errore tecnico clamoroso, certamente commesso in buona fede dall’arbitro Serra, come testimoniato anche dalla reazione in campo del Direttore di gara che si è immediatamente scusato con i giocatori rossoneri, i quali, Rebic tra tutti hanno dimostrato enorme sportività nei suoi confronti, ma che purtroppo ha finito con il condizionare enormemente la partita”. Lo afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli.

“Chiederemo alla F.I.G.C. formalmente la ripetizione della partita, a tutela del regolare svolgimento della competizione sportiva (il Milan è infatti in lotta per lo Scudetto, e un errore di questo tipo comporta un enorme danno) e dei tifosi, i quali hanno diritto ad assistere ad uno spettacolo sportivo esente da errori tecnici”.

Cosa dice a riguardo il regolamento?

Secondo quanto previsto è possibile la ripetizione dell’incontro per errore tecnico qualora l’arbitro ammetta lo stesso nel rapporto di gara e se questo abbia avuto un’effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara. Circostanze che nel caso di specie coesistono entrambe. Secondo il Codacons.

Non è dello stesso avviso l’ex arbitro Luca Marelli, che sul suo canale YouTube ha commentato così: “Bastoni non fa fallo su Rebic, bisognava lasciar correre l’azione che si sarebbe conclusa probabilmente col gol del Milan. Non è però un errore tecnico ma una errata valutazione della norma del vantaggio. Un errore molto grave che non può però portare alla ripetizione della gara”.

Milan-Spezia: video highlights Youtube (con errore dell’arbitro)

Ecco di seguito il video Youtube con gli highlights della partita. Per vedere l’errore dell’arbitro Serra vai al minuto 2.30 circa del filmato.