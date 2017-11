ROMA – Il Real Madrid è pronto a presentare un’offerta per Leonardo Bonucci. Soprattutto se il Milan dovesse continuare ad andare male in campionato. Se, infatti, il Milan non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, volente o nolente, l’ad Marco Fassone dovrà fare i conti con le mancate entrare. E per rimediare il Milan, che per Bonucci ha speso 42 milioni di euro, potrebbe cedere qualche gioiello. Come, appunto, Bonucci.

È quanto scrive Sportmediaset.it – ai tempi il primo sito a dare la notizia di Leo in rossonero – che raccoglie le voci che circolano da giorni in Spagna.