MILANO – Milan, niente Europa League, club rossonero escluso dalle coppe europee: lo anticipa il New York Times, in attesa della sentenza Uefa sul Fair Play finanziario.

Il quotidiano americano riporta l’indiscrezione secondo cui gli analisti finanziari della Uefa avrebbero “raccomandato di escludere il club italiano dalle competizioni continentali” dopo le violazioni del club delle regole sul Fair Play Finanziario. Nell’inchiesta condotta dal NYT vengono citate due fonti interne alla Uefa. “Questo sarebbe un altro duro colpo per un club che qualche tempo fa era considerato al top e un ulteriore colpo per la crisi che sta vivendo il calcio italiano”.

Secondo SportMediaset nel Milan

vagliano con attenzione crescente i passi di Li e, di conseguenza, le possibili e forse attese reazioni di Elliott.

In fondo Usa, che altro non può fare – anche se più volte si è parlato di movimenti sotto traccia alla ricerca di nuovi investitori -, aspetta il primo passo falso dei cinesi per subentrare nella proprietà del Milan. Ogni momento è buono, perché le scadenze sono parecchie e ravvicinate. Li, però, ha fin qui rispedito al mittente ogni perplessità onorando gli impegni. Sono arrivati, lo scorso mese, i soldi della prima tranche dell’ultimo aumento di capitale varato dal CdA.

E, sembra, è in arrivo o addirittura è già arrivato anche il bonifico da 10 milioni per cui la scadenza era stata fissata a lunedì. Quindi Li resiste. E nessuno può muovere foglia contro la proprietà. Dando per scontati questi soldi, ne mancano 30 da versare entro fine giugno. Una rata significativa e non banale. Il Milan aspetta, Elliott pure, mentre Li non fa una piega. Sono una parte del futuro del Milan. L’altra, importante, la scriverà la Uefa.