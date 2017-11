MILANO – Antonio Conte o Carlo Ancelotti. Il Milan, esonerato Vincenzo Montella, scelto Gattuso come traghettatore fino a giugno, ora cercherà di convincere uno dei due per la prossima stagione. Non è un mistero che il Milan da tempo sia in contatto con Conte.

Lo stesso tecnico del Chelsea in un recente colloquio con i vertici rossoneri ha lasciato la porta aperta ad un impegno futuro, ma con la stessa chiarezza s’è tenuto libero sino alla prossima primavera. Intanto Gattuso ha il difficile compito di cercare di salvare il salvabile. E di ottenere almeno una qualificazione in Europa League. Certo con il Milan in Europa League molti allenatori top potrebbero decidere di non accettare l’incarico. E in questo caso Gattuso potrebbe anche riguadagnarsi la conferma.