LONDRA – Gonzalo Higuain ha svolto il suo primo allenamento con la maglia del Chelsea per farsi trovare pronto al primo impegno ufficiale con la maglia dei Blues allenati da Maurizio Sarri. I suoi ex compagni di squadra, Suso, Musacchio e Josè Mauri, non hanno perso occasione per prenderlo in giro. Sono ad una foto pubblicata su Instagram dallo stesso Higuain hanno commentato: “Ma al Chelsea non hanno la XXL? Quei pantaloni ti stanno davvero stretti…”.

Sui social si parla di Gonzalo Higuain

Gente come Suso, senza curriculum europeo, scartato dal Liverpool, mai cagato dalla Spagna, che prende per il culo uno che ha giocato finali di Champions e mondiali, segnando a carrettate sia in liga che in serie A, come Higuain, spiega bene il buco nero in cui è finito il Milan. — Thousand Names (@_ThousandN) 24 gennaio 2019

In ordine: il Milan è il male del calcio perché i suoi tesserati non hanno pubblicato elogi sotto il post di Higuain e anzi, Suso e José Mauri sono la merda fatta persona perché hanno osato fare una battuta pic.twitter.com/hulliG2xbY — chiąra vuole carrasco (@mariosboobs) 24 gennaio 2019