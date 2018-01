MILANO – Ci sarebbe stata una rissa con protagonista Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan. A darne conto l’emittente argentina TyC Sports.

L’agente di Gustavo Gomez, Augusto Paraja, non avrebbe gradito le difficoltà nella trattativa per portare il suo assistito dal Milan al Boca Juniors. Il club rossonero, infatti, sembra che non abbia intenzione di lasciarlo partire se non a fronte di una offerta congrua. E di fronte al rifiuto, riferisce la tv,

“Augusto Paraja ha tirato una sedia e rotto un vetro nell’ufficio di Massimiliano Mirabelli, ds del Milan”.

Il Boca offre un prestito con obbligo di riscatto 5 milioni per l’80% del cartellino, il restante 20% resterebbe nelle mani del Milan per un diritto sulla futura rivendita. I rossoneri, però, chiedono 7 milioni secchi, poco meno degli 8,5 milioni pagati nel 2015 par acquistare il paraguaiano dal Lanus.