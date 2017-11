MILANO – Fischi a San Siro per il Milan, che in casa non va oltre il pareggio per 0-0 contro il Torino, restando a secco di gol per la quinta volta in 14 giornate di campionato.

E’ la quarta partita in casa senza successi per la squadra di Vincenzo Montella, visto che l’ultimo risale al 2-0 contro la Spal del 20 settembre.

A fine partita i quasi 54mila spettatori di San Siro hanno fischiato sonoramente i rossoneri.