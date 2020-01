MILANO – Atmosfera da brividi a San Siro nel ricordo della leggenda del basket NBA Kobe Bryant, scomparso tragicamente insieme alla figlia Gianna Maria in seguito allo schianto del suo elicottero. Prima della partita, la società rossonera lo ha omaggiato, con una foto diffusa sui social, con una maglia con il suo nome posata sul prato verde di San Siro.

Milan-Torino, niente minuto di silenzio per Kobe Bryant. La Lega Serie A non ha dato il suo permesso.

Poi, poco prima del fischio d’inizio della partita, sono state spente le luci di San Siro e sono stati illuminati i maxi schermi per proiettare una serie di immagini che celebravano la memoria di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna Maria. Purtroppo, non c’è stato il minuto di silenzio per l’ex fuoriclasse dei Los Angeles Lakers perché la Lega

Serie A non ha concesso la sua autorizzazione.

Al 24′, numero di maglia di Kobe Bryant, i tifosi presenti allo stadio hanno fatto partire un lungo applauso che è durato fino al 25′. Tanti gesti significativi per omaggiare uno dei più grandi sportivi della storia.