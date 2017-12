ROMA – Milan, l’Uefa mette altri paletti, sanzioni sul fair play in arrivo. La Uefa molto probabilmente domani boccerà la proposta di voluntary agreement che avrebbe consentito al Milan calcio di evitare le sanzioni per aver violato il fair play finanziario. L’ad Fassone, nonostante abbia illustrato un piano di rientro anche simulando gli scenari peggiori (mancata qualificazione in Champions League, pessimi ricavi dalla Cina), non è riuscito a convincere i funzionari Uefa a Nyon (Svizzera) della sostenibilità del progetto Milan.

Due le nuove condizioni imposte che sembrano chiudere definitivamente la partita. Primo: durante il periodo in cui si accede all’agreement – due o tre anni – non ci possono essere incertezze sulla proprietà, la Uefa dice “rischi di instabilità” e dal momento che il debito con il fondo Elliot scade nel 2018 il Milan dovrebbe rifinanziarlo entro domani. Secondo: la Uefa pretende ulteriori garanzie sulle perdite che nello scenario peggiore giungerebbero a 150 milioni di euro.