Milan venduto al fondo Red Bird di Gerry Cardinale, ecco chi è il nuovo proprietario

Il Milan cambia proprietario passando da un fondo americano all’altro. Infatti la società rossonera passerà al fondo americano Red Bird con una valorizzazione della società pari a 1,3 miliardi di euro. Il nuovo patron del club rossonero sarà Gerry Cardinale, numero uno di Red Bird con alle spalle una lunga carriera da banchiere nella Goldman Sachs.

Milan, l’agenda di Gerry Cardinale è già fitta di impegni: Maldini, Leao e il dossier sullo stadio

Secondo quanto riportato dall’Ansa, nei giorni scorsi sono state apposte le firme sull’accordo preliminare di cessione del club tra il fondo Elliott e quello Red Bird. Ora si attende l’ufficialità del tutto che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Stando a quanto riportato da repubblica.it, Cardinale avrebbe già nella sua agenda un incontro con Paolo Maldini (direttore dell’area tecnica) e Leao (miglior calciatore dell’ultimo campionato). In entrambi i casi, si tenterà di andare avanti nell’interesse del Milan. Poi Cardinale studierà con attenzione il dossier sullo stadio.

Chi è Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan

Il nuovo proprietario del Milan ha 53 anni e vanta un proprietario personale di un miliardo di dollari. Ha delle origini italiane e forse è per questo che ama il calcio. Infatti i nonni erano emigrati dall’Italia a Philadelphia dove Gerry è cresciuto e ha completato gli studi.

Da lì una brillante carriera come banchiere nella Goldman Sachs per oltre venti anni. Dopo aver raggiunto fama e soldi ha deciso di gettarsi nell’avventura Red Bird. Si tratta di un fondo che ha molti interessi anche nel mondo dello sport. Infatti, come spiega Sky Sport, questo fondo detiene l’85% del Tolosa neo promosso in Ligue1 e il 10% della società che controlla la maggioranza delle azioni del Liverpool.

Ma ha interessi anche Oltreoceano, nei Boston Red Socks (baseball), nei Pittsburg Penguins (hockey ghiaccio), oltre a controllare direttamente Dream Sport, piattaforma sportiva in India specializzata in cricket (sport nazionale in India).