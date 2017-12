MILANO – Fischi e insulti allo stadio San Siro di Milano per Gianluigi Donnarumma prima della sfida di coppa Italia fra Milan e Verona.

“Violenza morale 6 milioni all’anno e l’ingaggio di un fratello parassita? Ora vattene la pazienza è finita!”, ha contestato con uno striscione la Curva rossonera, che assieme allo scarno pubblico ha fischiato il nome del portiere e lo ha insultato durante il riscaldamento, che Donnarumma ha concluso poco prima dei compagni.

Le telecamere della Rai hanno poi inquadrato Leonardo Bonucci mentre rincuorava Donnarumma in spogliatoio.

Bonucci with words of encouragement for #Donnarumma following the #Curva‘s hostile welcome of the goalkeeper.#MilanVerona #CoppaItalia #Raiolapic.twitter.com/OHUZptQFBi

— SerieAchannel (@SerieAchannel) 13 dicembre 2017