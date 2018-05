Milan-Verona, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA – (orario 18.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Musacchio, Rodriguez; Kessiè, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Squalificati:

Indisponibili: Conti, Biglia

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Calvano, Fossati; Verde, Cerci, Matos. Allenatore: Pecchia

Squalificati:

Indisponibili: Bianchetti, Valoti

Yonghong atterrato a Milano per Milan

Poco prima delle 8 è atterrato all’aeroporto di Malpensa il presidente del Milan, Li Yonghong, che questa sera sarà in tribuna a San Siro per assistere alla partita della sua squadra contro l’Hellas Verona e mercoledì all’Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il proprietario cinese è giunto in Italia con un volo da Hong Kong, accompagnato dalla moglie.

Baresi: “Milan felice per campo Amatrice”

“Il Milan, attraverso la sua Fondazione, è felicissimo di aver contribuito a questo progetto.

È molto importante che Amatrice abbia uno spazio per giocare e fare sport. Lo sport è un veicolo importante per i giovani. Il mio augurio è che questo sia un piccolo contributo per pensare a un futuro più sereno. Siamo orgogliosi di presenziare questa cerimonia. Auguri a tutti per un futuro sereno”. Così Franco Baresi, ex calciatore e ambasciatore della Fondazione Milan, in occasione dell’inaugurazione del nuovo campo di calcio di Amatrice.