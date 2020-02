Milan, Zlatan Ibrahimovic nervoso con Lucas Paquetá? Ecco cosa è successo

ROMA – Non sono passate inosservate le occhiatacce di Zlatan Ibrahimovic a Lucas Paquetá durante Milan-Torino.

Pochi sono stati, infatti, i palloni giocabili dal brasiliano per Zlatan Ibrahimovic che in campo durante la partita gli ha lanciato un paio d’occhiate gelanti.

E ora? Che finire farà il calciatore brasiliano che fin qui ha convinto poco il Milan, i suoi tifosi e ora, soprattutto, non ha convinto Zlatan Ibrahimovic? A fine partita in molti hanno notato l’ira di Zlatan malgrado la vittoria.

Testa bassa alla fine del match con il Torino, Ibra ha scartato i giornalisti in zona mista, scuro in volto lascia San Siro senza una parola o un sorriso.

Capitolo Musacchio.

Mateo Musacchio riscaldandosi durante la partita contro il Torino ha avvertito una contrattura al polpaccio destro. Lo fa sapere il Milan a proposito del difensore che per questo problema fisico non è entrato in campo quando verso la fine del primo tempo l’allenatore Stefano Pioli lo ha chiamato per sostituire Simon Kjaer, che aveva avvertito un problema ai muscoli flessori della coscia sinistra. In questi giorni, spiegano da Milanello, Musacchio si è sottoposto alle cure del caso e domani è prevista una nuova valutazione clinico-strumentale, mentre per Kjaer è in programma una risonanza.

