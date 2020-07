Hai voglia a chiamarla “classica“, meglio “classicissima”, la famosa corsa ciclistica di Primavera, con sudata sui pedali in Riviera, quest’ano è un’altra cosa.

Della Milano-Sanremo, non restano che il glorioso nome e i ricordi: l’edizione 2020 prevede il taglio di quasi tutto il tratto ligure.

Milano-Sanremo, solo 40 km in Liguria

13 Comuni, Savona e Loano in testa, hanno negato l’autorizzazione a far passare la carovana, l’itinerario ne esce stravolto. Già si corre l’8 agosto e non ben prima dell’estate com’era tradizione.

In più, dei 291 km del tracciato originale se ne salvano appena una quarantina. E’ saltato il passaggio della Milano-Sanremo nella zona del Savonese.

Dopo la presa di posizione dei sindaci locali per i problemi legati al Covid e alla viabilità che, in un territorio interessato da un nuovo cluster di Coronavirus, hanno chiesto 600 steward per assicurare il distanziamento sociale.

Richiesta respinta dall’organizzazione della corsa, RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, che ha deciso di tagliare per la prima volta nella storia il percorso nella riviera ligure di ponente.

“Niente Turchino, niente Riviera, niente Capo Mele, Cervo e Berta: un bel taglio di 127 km liguri –segnala Pier Augisto Stagi su Il Giornale -“.

Organizzatori delusi, ma non escludono “attacchi alla Coppi”

Mauro Vegni è “deluso” ma è convinto che il nuovo percorso della Milano-Sanremo sia “bellissimo”.

“Per la Riviera – spiega all’ANSA il Direttore dell’Area Ciclismo di RCS Sport – è un’occasione persa, sarebbe stato lo spot ideale per la ripartenza.

Il nuovo percorso è molto interessante e tatticamente può portare a delle sorprese: con il Col di Nava a soli 60 chilometri dall’arrivo non escludo attacchi da lontano, alla Coppi, da ciclismo antico”. (fonte Ansa)