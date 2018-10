NAPOLI – Il calciatore del Napoli, Arkadiusz Milik, rapinato la scorsa notte mentre stava rientrando si è presentato nella mattinata di oggi alla caserma dei carabinieri di Varcaturo dove ha formalizzato la denuncia.

Il calciatore, che stava rientrando a casa e non era alla guida della sua vettura, è stato avvicinato non lontano dalla sua abitazione dai due malviventi che hanno mostrato una pistola e gli hanno fatto segno di consegnare l’orologio.

I militari ora stanno indagando a tutto campo, visionando le immagina dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

