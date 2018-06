ROMA – Il Real Madrid pronto a irrompere su Milinkovic-Savic. Un’ offerta, a cui sarebbe difficile dire di no, ma soprattutto a cui resta difficile da credere: i 150 milioni di euro chiesti da Lotito, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] più un ricco bonus di quasi 20 milioni. Al giocatore verrebbe offerto un contratto di sei milioni di euro a salire per cinque anni.

Realtà o ennesima bufala di calciomercato? Difficile dirlo, anche perché dalla Lazio nessuno dice niente, e anche il procuratore del calciatore serbo ha la bocca cucita. Le notizie che arrivano dalla Spagna allarmano anche le altre concorrenti, le società che vorrebbero Milinkovic nella propria squadra.

C’è chi, come l’Arsenal, che piano piano si sta defilando; mentre altre, come il Manchester United, devono prima concludere altre operazioni, come l’uscita di Pogba (per via dei rapporti tesissimi con Mourinho), per incassare soldi e incrementare la proposta da far arrivare a Formello. I Red Devils sono pronti ad arrivare vicino ai 150 milioni, con lo Special One che insiste e l’agente Jorge Mendes a guidare la maxi-operazione.