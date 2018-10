ROMA – Sergej Milinkovic Savic al settimo cielo dopo la sconfitta interna della Roma contro la Spal. Il centrocampista della Lazio ha postato una foto su Instagram in compagnia del fratello, che è proprio il portiere della Spal, con sopra i colori della Lazio. Il suo gesto ha fatto imbestialire i tifosi della Roma e godere quelli della Lazio. Nella Capitale è sempre derby.

Complimenti doverosi per una partita, vista in tv, quasi perfetta. Una curiosità: a fine gara, negli spogliatoi, cos’hai detto a Milinkovic? O la vittoria fa passare tutto in secondo piano? Se puoi dirlo, ovviamente. — Marco (@67Calino) 20 ottobre 2018

Sepe butta in campo un secondo pallone in #InterParma per perdere tempo e non viene ammonito, niente prova TV.

Milinkovic-Savic butta fuori un secondo pallone in #RomaSPAL e viene espulso, col VAR.

Una giustizia così arbitraria manco la Regina di Cuori di Alice. — Luca Barbuto (@lucabarbuto) 20 ottobre 2018

Instagram, lo sfottò del laziale Milinkovic-Savic: sul social network la foto con il fratello Vanja (FOTO) #AsRoma https://t.co/CIi4WQKE1y pic.twitter.com/CsVeNC9vFk — laroma24.it (@LAROMA24) 20 ottobre 2018

F.lli Milinkovic: la Spal di Vanja manda ko la Roma, Sergej esulta FOTO https://t.co/IqXcvlFOg8 pic.twitter.com/Gb0dIDhzsE — SPALtroc (@SPALtroc_FE) 20 ottobre 2018

(VIDEO) VANJA, ŠTA TI BI? Milinković-Savić zaradio dva glupa žuta kartona u jednom minutu! https://t.co/H1BLV1dNUm — Informer sport (@_informersport) 20 ottobre 2018

Si accende la corsa a Milinkovic-Savic: la Juve sfida il Milan https://t.co/OJnqyHeq2E pic.twitter.com/Dox2CO17Nu — Milan – News Mondo (@milannewsmondo) 20 ottobre 2018

