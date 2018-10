ROMA, STADIO OLIMPICO – Al 77′ di Roma-Spal, con gli ospiti in vantaggio di due gol, l’arbitro Pairetto ha espulso Milinkovic Savic per doppia ammonizione. Il portiere della Spal è stato sanzionato per aver allontanato il pallone in maniera plateale. Anche in precedenza era stato ammonito per aver perso tempo con la sua squadra in vantaggio.

Gli highlights di Roma-Spal

77′ – Espulso Milinkovic Savic. Il portiere della Spal, che era già stato ammonito per perdita di tempo, ha lanciato lontano un pallone perdendone altro. L’arbitro Pairetto, su segnalazione del suo assistente, lo ha espulso.

Appena ammonito Milinkovic-Savic allontana così il pallone di troppo e si becca il rosso #RomaSpal pic.twitter.com/6cPmiGI4Hu — Paolo Vigo (@Pagolo) 20 ottobre 2018

55′ – Raddoppio della Spal. Bonifazi è stato dimenticato dalla difesa della Roma e ha segnato facilmente di testa.

53′ – El Shaarawy serve Dzeko ma il centravanti ha sbagliato, calciando sul fondo, da due passi.

#SerieA 🇮🇹 2e BUT POUR LA SPAL !! La Roma apathique, Bonifazi en profite.#RomaSpal 0-2pic.twitter.com/mJH6beziz1 — CalciomioTV (@CalciomioTV) 20 ottobre 2018

45′ – Fine primo tempo, Spal in vantaggio a Roma grazie al rigore trasformato da Petagna e assegnato per un fallo ingenuo di Pellegrini su Lazzari.

37′ – Rigore assegnato per fallo di Luca Pellegrini su Lazzari. Dagli undici metri non ha sbagliato Petagna.

rigore perché Pellegrini stende lazzari #romaSpal pic.twitter.com/W2omSR7LDh — Topolino Gol (@GolTopolino) 20 ottobre 2018

16′ – El Shaarawy lancia Dzeko con un tocco di prima intenzione, l’attaccante bosniaco si divora il gol calciando sul corpo di Milinkovic Savic

1′ – La prima conclusione è della Roma, Under ha superato in dribbling un avversario ma ha sparato alto da buona posizione

#romaSpal numero pazzesco di spidi gonzales under pic.twitter.com/SmRnjxEJFx — Topolino Gol (@GolTopolino) 20 ottobre 2018

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Marcano, Luca Pellegrini; Nzonzi, Cristante; Cengiz Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Costa; Petagna, Paloschi. All.: Semplici.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

