NAPOLI, STADIO SAN PAOLO – Grave svista arbitrale ai danni del Napoli. Faceva bene Ancelotti a temere l’arbitro Kassai, lo stesso che sancì l’eliminazione del suo Bayern Monaco contro il Real Madrid con clamorosi errori arbitrali. Nel corso del primo tempo, Milner è stato protagonista di una entrata killer su Allan ma, tra lo stupore generale, è stato solamente ammonito quando andava espulso da regolamento. Se l’arbitro avesse fatto il suo dovere, il Napoli avrebbe giocato per gran parte del match in superiorità numerica.

FORMAZIONI UFFICIALI di Napoli-Liverpool di Champions League.

NAPOLI (3-5-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Hamsik, Mario Rui; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

TV: RAI1, SKY.

Gli highlights di Napoli-Liverpool 0-0

Lorenzo Insigne vicino al gol. Ottimo avvio del Napoli.

“The Champions”, l’urlo del San Paolo è impressionante

Pranzo Uefa a Villa D’Angelo con gli amici del Liverpool #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/KbiOEAc5wP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 3 ottobre 2018

